بعد مذكرة اعتقال بوتين.. وزراء عدل يجتمعون بلندن لدعم الجنائية الدولية

جدة - نرمين السيد - يجتمع وزراء عدل من أنحاء العالم فى لندن اليوم الإثنين، لمناقشة زيادة الدعم للمحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال الأسبوع الماضى بحق الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين.





اتهمت المحكمة الجنائية الدولية "بوتين" بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال دون سند قانونى من أوكرانيا. وترفض موسكو الاتهامات ووصفت الخطوة بأنها غير مقبولة، وتقول إنها ليست لها قوة قانونية فى روسيا، وهى ليست عضوًا فى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطانى "نجتمع اليوم فى لندن متحدين على قضية واحدة: محاسبة مجرمى الحرب على الفظائع التى ارتكبت فى أوكرانيا خلال هذا الهجوم الجائر وغير القانونى وغير المبرر".

وأضاف: "ستواصل المملكة المتحدة إلى جانب المجتمع الدولى، إمداد المحكمة الجنائية الدولية بالتمويل والأفراد والخبرة لضمان تحقيق العدالة".

وتعهدت بريطانيا بتقديم مليون جنيه إسترلينى (1.22 مليون دولار) للمحكمة هذا العام، وقالت وزارة العدل فى بريطانيا، إنها تتوقع أن تتعهد دول أخرى بتقديم دعم مالى خلال المؤتمر فى لندن، الذى تتشارك بريطانيا وهولندا فى استضافته، وأضافت الوزارة أن التمويل سيخصص لتدريب محققين على فحص جرائم الحرب المزعومة، بالإضافة إلى الدعم النفسى والعملى للضحايا.