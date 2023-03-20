العالم اليوم - "واقعة مشينة" خلال عمليات الإنقاذ بتركيا.. فعلها عامل روسي

انتم الان تتابعون خبر "واقعة مشينة" خلال عمليات الإنقاذ بتركيا.. فعلها عامل روسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 09:22 صباحاً - ألقى عامل إنقاذ روسي ما يقارب نصف مليون دولار من نافذة منزله، كان قد جمعها من تركيا خلال عمليات الإنقاذ بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وعمد العامل إلى رمي الأموال بعد أن داهمت الشرطة شقته في موسكو.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل.

وتعرض ما لا يقل عن 230 ألف مبنى للتدمير أو لأضرار بالغة في تركيا، وسط عمليات إنقاذ للضحايا العالقين تحت أنقاض تلك المباني شاركت فيها العديد من الدول.