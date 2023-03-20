بوتين: علاقتنا مع الصين في أعلى مستوياتها على الإطلاق

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بوتين" أن زيارة نظيره الصيني، لموسكو، الإثنين، تؤكد على الطابع الخاص للشراكة الصينية الروسية، واصفًا شى بـ"الصديق القديم"، كما لفت إلى أن بلاده تعقد آمالاً كبيرة على هذه الزيارة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وأكد "بوتين" أن روسيا تشعر بالامتنان لما وصفه بموقف الصين المتوازن تجاه الأحداث فى أوكرانيا، وأبدى ترحيبه باستعدادها للعب دور بناء فى حل الأزمة.
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