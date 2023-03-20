الرئيس الصينى: حل أزمة أوكرانيا يتطلب احترام مخاوف الدول

جدة - نرمين السيد - وأقرّ بينغ بأن الحلول للأزمة الأوكرانية قد لا تكون سهلة. وكتب الرئيس الصينى فى مقال بصحيفة روسيسكايا غازيتا اليومية التى تصدرها الحكومة الروسية "المشاكل المعقدة ليس لها حلول بسيطة". وأضاف حسبما نقلت وسائل إعلام روسية: "نحن مقتنعون بأنه سيتم العثور على مخرج عقلانى من الأزمة الأوكرانية وطريق للسلام الدائم والأمن العالمى فى العالم إذا استرشد الجميع بمفهوم الأمن المشترك والمتكامل والمستدام، وواصلوا الحوار والمشاورات بطريقة متساوية وحكيمة وعملية". وأوضح أن بكين "اتخذت دائما موقفا موضوعيا ومحايدا، وتبذل جهودا نشطة لتعزيز المصالحة ومفاوضات السلام". وشدد على ضرورة "احترام المخاوف الأمنية المعقولة لجميع الدول، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية". وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أن الرئيس الصينى سيزور روسيا.

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