العالم اليوم - نادي الشرطة العراقي ينهي علاقته بمدربه المصري

انتم الان تتابعون خبر نادي الشرطة العراقي ينهي علاقته بمدربه المصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 07:19 صباحاً - أعلنت إدارة نادي الشرطة العراقي، الأحد، فسخ عقد مدربها المصري مؤمن سليمان بالتراضي بعد أقل من 48 ساعة على الخسارة أمام غريمه اللدود الزوراء في الدوري العراقي لكرة القدم.

وأوضح بيان لإدارة النادي على موقعه الرسمي: "تتقدم الهيئة الإدارية لنادي الشرطة شكرها وتقديرها إلى مدرب فريق كرة القدم مؤمن سليمان لما قدمه من جهد خلال توليه قيادة الفريق في الموسم الماضي وتتمنى التوفيق له في مشواره المقبل".

وكشفت الإدارة أن المدربين المساعدين سيتولون مهمة الإشراف على التدريبات حتى انتهاء الموسم الجاري.

وحقق سليمان (49 عاما) مع الشرطة لقب الموسم الماضي مما دفع بمسؤولي الفريق للإبقاء على خدماته لموسم ثان تواليا نجح في وضع الفريق في صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة على الرغم من خسارته، التي كانت الثالثة هذا الموسم.

وتنتظر الشرطة مهمة صعبة في دور المجموعات لبطولة الأندية العربية 2023، التي تقام في 3 مدن سعودية، بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب الترجي التونسي والاتحاد السعودي وأحد الفرق المتأهلة إلى الدور النهائي للمسابقة.