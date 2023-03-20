العالم اليوم - قيلولة قصيرة بعد الظهر تمنحك فوائد مذهلة

انتم الان تتابعون خبر قيلولة قصيرة بعد الظهر تمنحك فوائد مذهلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 07:19 صباحاً - توصلت دراسة حديثة إلى أن قيلولة قصيرة بعد الظهر يمكن أن تعزز الذاكرة والمزاج بشكل جيد للغاية.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، أجريت الدراسة على 32 شابا، وكشفت النتائج أن القيلولة من 10 إلى 60 دقيقة أكثر فائدة من البقاء مستيقظا.

وقالت روث ليونغ من جامعة سنغافورة الوطنية: "خضع 32 شابا لأربعة ظروف تجريبية: الاستيقاظ، وقيلولة لمدة 10 دقائق، وقيلولة لمدة 30 دقيقة، وقيلولة لمدة 60 دقيقة".

وأضافت: "تم قياس الحالة المزاجية والنعاس والأداء المعرفي على فترات من 5 و 30 و 60 و 240 دقيقة بعد الاستيقاظ من أجل مقارنة مدى استدامة فوائد القيلولة، كما تم فحص تأثير هذه القيلولة على تركيز الذاكرة".

وتابعت: "مقارنة بالبقاء مستيقظا، فإن جميع فترات القيلولة التي تتراوح من 10 إلى 60 دقيقة لها فوائد واضحة".