العالم اليوم - بالفيديو.. تحطم طائرة عسكرية فوق منطقة سكنية في كولومبيا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. تحطم طائرة عسكرية فوق منطقة سكنية في كولومبيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 06:22 صباحاً - أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، تحطم مروحية عسكرية كانت تقلّ أربعة جنود، بعد ظهر الأحد، ما أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنها.

وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط المروحية من السماء وعلى الأشجار، في منطقة كويبدو في عاصمة تشوكو، غربي كولومبيا.

ولم يتم تحديد أسباب سقوط المروحية بعد، إلا أن مسؤولين قالوا إنها كانت تقوم بعملية إمداد جوي.

وأعطى الرئيس بيترو أوامره للسلطات بالتحقيق فورا في أسباب الحادث، حسبما ذكر في منشور على حسابه في "تويتر".

وصرّح قائد قوة المهام المشتركة، هيكتور ألفونسو كانديلاريو، لوسائل إعلام محلية أن الحادث تسبب بإحراق الطائرة بالكامل، وذلك بعد أن اصطدمت بالأرض، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.