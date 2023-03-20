جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإدارة العسكرية - فى بيان نقلته وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن "نيران القوات الروسية دمرت أحد المبانى السكنية, ويعمل خبراء فى الموقع على إطفاء الحريق الذى اندلع نتيجة الهجوم". وأشارت الإدارة العسكرية إلى أن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم جراء قصف القوات الروسية لقرية كاميانسك بمنطقة زابوريجيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات الأوكرانية: روسيا تقصف قرية فى منطقة زابوريجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.