العالم اليوم - صيحات استهجان تطال ميسي.. والأخير يتجاهل جمهور سان جرمان

انتم الان تتابعون خبر صيحات استهجان تطال ميسي.. والأخير يتجاهل جمهور سان جرمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 05:20 صباحاً - تجنب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشجعي باريس سان جرمان، وسار مباشرة عبر النفق، بعد أن تعرض فريقه لهزيمة بنتيجة 2-0 أمام رين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وتعرض ميسي، الذي تحدثت تقارير مؤخرا عن إمكانية رحيله عن النادي الفرنسي، لصيحات استهجان من أصحاب الأرض قبل المباراة على ملعب "بارك دي برينس".

وحسبما ذكر موقع givemesport الرياضي، فقد عبّر مشجعو سان جرمان عن استيائهم من اللاعب الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية قبل انطلاق المباراة، عندما تم تقديمه في اللقاء.

وقالت شبكة GFFN الفرنسية، إن ميسي توجه إلى غرفة خلع الملابس مباشرة عقب اللقاء.

وفي المقابل، توجه كيليان مبابي، الذي حمل شارة قيادة النادي الباريسي، وعدد من زملائه لتحية الجماهير في المدرجات قبل مغادرة الملعب.

وتحدثت تقارير رياضية عن إجراء اللاعب الفائز بكأس العالم 2022، محادثات ترمي لتمديد عقده مع سان جرمان.

وفي المقابل، قال تقرير لموقع "يو إس أي توداي"، إن المسؤول في الدوري الأميركي لكرة القدم، دون جاربر، قال في مقابلة مع موقع The Athletic الرياضي، إن انضمام ميسي للدوري سيكون "إضافة رائعة".

وأضاف جاربر في تصريحاته: "بانضمام ميسي للدوري الأميركي، سنكون قد استقطبنا اللاعب الأكثر خصوصية في تاريخ اللعبة".

وتابع: "ندعم بقوة ضم ميسي لنادي إنتر ميامي. سيكون الأمر رائعا لميسي وعائلته ولنا. لا أستطيع حاليا تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر".

وأوضح جاربر أن ضم ميسي، سيفرض على النادي الأميركي تأمين المبلغ الكبير الذي سيدفع لقاء الفوز بخدمات اللاعب الأرجنتيني.

واختتم المسؤول بالدوري الأميركي حديثه قائلا: "سيكون علينا ترتيب صفقة جيدة لميسي تناسب توقعاته".

وينتهي عقد ميسي مع سان جرمان بنهاية الموسم الجاري، ويلف الغموض قراره سواء بالاستمرار أو الرحيل عن الدوري الفرنسي.