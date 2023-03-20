العالم اليوم - آدم ساندلر يفوز بجائزة "مارك توين" للكوميديا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 04:23 صباحاً - ستكون جائزة مارك توين للفكاهة الأميركية هذا العام، والتي يقدمها مركز كنيدي للفنون التمثيلية، من نصيب الممثل الكوميدي الأمريكي آدم ساندلر.

وجذب ساندلر، 56 عاما، الأنظار في بداية مشواره خلال عمله ضمن فريق برنامج "ساترداي نايت لايف".

وعقب طرده بعد خمس سنوات قضاها ضمن الفريق، بدأ ساندلر مسيرة سينمائية ناجحة للغاية قام فيها ببطولة أكثر من 30 فيلما، حققت تجاوزت 3 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم.

وقالت ديبورا راتر، مديرة مركز كنيدي في بيان الإعلان عن الجائزة في ديسمبر: "أمتع آدم ساندلر الجمهور لأكثر من ثلاثة عقود بأفلامه وموسيقاه ومشاركته الهامة في برنامج ساترداي نايت لايف التي استقطبت جمهورا واسعا. خلق آدم شخصيات جعلتنا نضحك ونبكي ونبكي من الضحك".

ورغم شهرته في المقام الأول كممثل كوميدي، برع ساندلر أيضا في تقديم الأدوار الجادة مثل أفلام "الحب في حالة سكر" و"جواهر غير مصقولة".

ويتم تكريم الحاصلين على جائزة مارك توين بإقامة احتفال لتوزيع الجوائز ومقاطع فيديو لتكريم الفائزين السابقين بالجائزة.

ومن بين الكوميديين الآخرين الذين حصلوا على جائزة الإنجاز مدى الحياة ريتشارد بريور (الفائز الأول في عام 1998) ووبي غولدبرغ وبوب نيوهارت وكارول بورنيت وديف شابيل.

يشار إلى أنه في عام 2019 سحبت الجائزة الخاصة ببيل كوسبي، التي حصل عليها عام 2009، وسط مزاعم متعددة بالاعتداء الجنسي