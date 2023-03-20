العالم اليوم - شي جين بينغ: حل أزمة أوكرانيا يتطلب احترام مخاوف الدول

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 03:22 صباحاً - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الإثنين، إن اقتراح بكين بشأن كيفية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا يعكس وجهات نظر عالمية ويسهم في تفادي عواقب الأزمة.

وأقرّ بينغ بأن الحلول للأزمة الأوكرانية قد لا تكون سهلة.

وكتب الرئيس الصيني في مقال بصحيفة روسيسكايا غازيتا اليومية التي تصدرها الحكومة الروسية "المشاكل المعقدة ليس لها حلول بسيطة".

وأضاف حسبما نقلت وسائل إعلام روسية: "نحن مقتنعون بأنه سيتم العثور على مخرج عقلاني من الأزمة الأوكرانية وطريق للسلام الدائم والأمن العالمي في العالم إذا استرشد الجميع بمفهوم الأمن المشترك والمتكامل والمستدام، وواصلوا الحوار والمشاورات بطريقة متساوية وحكيمة وعملية".

وأوضح أن بكين "اتخذت دائما موقفا موضوعيا ومحايدا، وتبذل جهودا نشطة لتعزيز المصالحة ومفاوضات السلام".

وشدد على ضرورة "احترام المخاوف الأمنية المعقولة لجميع الدول، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية".

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أن الرئيس الصيني سيزور روسيا.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "بدعوة من رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، يقوم الرئيس شي جين بينغ بزيارة دولة لروسيا بين 20 و22 مارس"، بدون إضافة المزيد من التفاصيل.

وسبق أن التقى الرئيسان في سبتمبر على هامش قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، وكان هذا أول اجتماع بينهما منذ بدء الحرب الأوكرانية.

وأعلنا في هذه المناسبة عزمهما على تعزيز العلاقات بينهما وسط أزمة مع الغرب.

وزار بوتين بكين قبل ذلك ببضعة أشهر بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وأعلن الرئيسان في ذلك الحين صداقة "بلا حدود" بين البلدين.

وبعد ذلك أعلن بوتين عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتلتزم الصين بصورة عامة موقفا محايدا في الحرب في أوكرانيا لكنها تعمد في الأشهر الأخيرة إلى توطيد علاقاتها مع موسكو.