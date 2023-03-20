حرس الحدود الأوكرانى يعلن صد أربع هجمات روسية فى باخموت

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صادر عن المكتب الصحفى لدائرة حرس الحدود الحكومية الأوكرانية، نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم أن "حرس حدودنا صدوا أربع هجمات للقوات الروسية فى اليوم الماضي".

تجدر الإشارة إلى أن وحدات مجموعة فاجنر الروسية تهدف إلى الاقتراب من تحصينات القوات الأوكرانية دون أن يلاحظها أحد واختراق خط دفاع أوكرانيا.

وجاء فى التقرير: "لكن ، بدلا من ذلك، واجهوا نيرانا كثيفة من مدافعينا".

وذكرت يوكرينفورم فى وقت سابق أنه تجرى معارك ضارية بالقرب من باخموت، حيث يعانى الروس من خسائر فادحة.