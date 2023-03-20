القاهرة الإخبارية.. الرئيس الصينى يزور موسكو لأول مرة منذ 4 سنوات

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" تأتى الزيارة بعد دعوة من نظيره الروسى فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر عبر الفيديو فى ديسمبر الماضى، بحسب موقع "تاجز شاو" الألمانى.

وقال دميترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن "بوتين وشى" سيلتقيان أولًا يوم الإثنين فى اجتماع فردى وعشاء غير رسمى، ومن المقرر عقد محادثات موسعة يوم الثلاثاء.

والتزمت بكين سياسة الحياد ولم تقدم إدانة للحرب الروسية الأوكرانية، منذ بدايتها وحتى الآن، إلا إنها أكدت أن استخدام روسيا للأسلحة النووية سيكون غير مقبول.

وبادرت الصين باقتراح سلام فى فبراير الماضى على لسان وزير خارجيتها، وهو ما استقبله الغرب وأوكرانيا، بحذر وتشكك فى أن تكون تلك الخطوة فى صالح روسيا.

وقال مسؤول روسى، إن "شى وبوتين"، سيبحثان الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى "التعاون العسكرى الفنى"، وفى وقت سابق أعلن الكرملين أن وثائق ثنائية "مهمة" سيجرى توقيعها، من دون الاستفاضة فى التفاصيل.