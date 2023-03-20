العالم اليوم - حادث مروري مروع ببنغلاديش يوقع قتلى.. وفيديو يوثق "الفاجعة"

انتم الان تتابعون خبر حادث مروري مروع ببنغلاديش يوقع قتلى.. وفيديو يوثق "الفاجعة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 02:16 صباحاً - لقي 19 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من عشرين آخرين إثر سقوط حافلة مسرعة في مجرى مائي وسط بنغلاديش، يوم الأحد، حيث بدا أن السائق فقد السيطرة عليها.

وكانت الحافلة في طريقها إلى العاصمة دكا قادمة من مدينة خولنا جنوب غربي البلاد.

وقال أبو نعيم مفضل الحق، المسؤول في شرطة الطرق السريعة المحلية، إن الحادث وقع عندما وصلت الحافلة إلى منطقة شبشار بمديرية ماداريبور.

وأضاف أن 14 شخصا، بينهم سائق الحافلة، لقوا حتفهم في موقع الحادث.

وذكرت وكالة أنباء بنغلاديش الرسمية أن ثلاثة أشخاص قضوا في وقت لاحق.

وتكثر حوادث الطرق في بنغلاديش بسبب التراخي في إنفاذ قانون المرور، والقيادة المتهورة.

جدير بالذكر أن حوالي ثمانية آلاف شخص يلقون حتفهم سنويا بسبب حوادث الطرق في بنغلاديش.