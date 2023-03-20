بوتين: العلاقات الروسية الصينية حجر الزاوية للاستقرار الإقليمى والعالمى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى مقالة كتبها الرئيس الروسى لصحيفة صينية نشرها الكرملين أن "العلاقات الروسية-الصينية بلغت ذروتها التاريخية وبأعلى مستوياتها، وتزداد رسوخا وتكتسب المزيد من القوة". وأضاف الرئيس الروسي: "نتطلع بآمال كبيرة إلى المحادثات القادمة". وتابع: "الشراكة الروسية الصينية بنيت دائما على الثقة المتبادلة واحترام سيادة ومصالح كل منهما". وشدد على أن "الصين وروسيا تدعوان باستمرار إلى بناء نظام عالمى متعدد الأقطاب أكثر عدلا بناء على القانون الدولي".

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