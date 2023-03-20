العالم اليوم - بالفيديو.. زلزال قوي يثير الرعب في برنامج تلفزيوني مباشر

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. زلزال قوي يثير الرعب في برنامج تلفزيوني مباشر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 01:19 صباحاً - تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة وقوع زلزال في الإكوادور، أثناء عرض إحدى القنوات التلفزيونية لبرنامج على الهواء.

ويظهر في الفيديو أشخاص يشاركون في برنامج حواري على إحدى القنوات التلفزيونية في الإكوادور.

ويتفاجأ ضيوف البرنامج بالزلزال القوي، الأمر الذي يدفع بعضهم لترك المنصة، كما تسمع صرخات في خلفية مقطع الفيديو.

ولقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي منطقة ساحلية في الإكوادور وشمال بيرو يوم السبت، مما ألحق أضرارا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.

وضرب الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن قوته 6.8 درجة، على عمق 66.4 كيلومتر على بعد عشرة كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس.

وقالت السلطات إنه من غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وقال الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو على تويتر "ما زلنا في المنطقة للتحقق من الأضرار التي سببها الزلزال هذا الصباح. أريد أن أؤكد أنني معكم وأعبر عن تضامني والتزامي تجاه الضحايا".

وقالت هيئة الإعلام بالرئاسة إن الزلزال أسفر أيضا عن سقوط 14 قتيلا وأكثر من 380 مصابا، أغلبهم في إقليم الأورو.

وذكرت الهيئة أن ما لا يقل عن 44 منزلا انهار، بينما لحقت أضرار بتسعين منزلا آخر.

كما تضرر حوالي 50 مبنى تعليميا وأكثر من 30 مركزا طبيا، وإن عدة طرق تم إغلاقها بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال.

وتعرض مطار سانتا روزا لأضرار طفيفة، لكنه مستمر في العمل.

وبحسب السلطات في بيرو فإن السكان شعروا بالزلزال في المنطقة الشمالية من البلاد، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار بشرية أو مادية.