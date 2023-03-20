العالم اليوم - بايدن لنتانياهو: القيم الديمقراطية أساس العلاقة بين بلدينا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 01:19 صباحاً - شدد الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، على أن القيم الديمقراطية هي أساس العلاقة الأميركية الإسرائيلية.

وعرض بايدن خلال الاتصال دعم الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية بشأن الإصلاحات القضائية.

من جانبه قال مكتب نتانياهو، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أطلع بايدن على حادثة حوارة التي وقعت يوم السبت، وأدت الى إصابة مواطن إسرائيلي.

وأشار البيان الإسرائيلي إلى تأكيد نتانياهو على "استمرار العمل في كل مكان ضد المخربين ومهندسي الإرهاب".

وفيما يتعلق بإصلاح القضاء، فقد قال البيان إن نتانياهو "أكد للرئيس بايدن بأن إسرائيل كانت وستبقى ديمقراطية قوية ونشطة".

كذلك فقد ركزت المحادثة بين بايدن ونتانياهو على "التهديد الإيراني وتوسيع دائرة السلام".

وفيما يلي أبرز النقاط التي ركز عليها الاتصال بين بايدن ونتانياهو: