العالم اليوم - بالهدف القاتل.. برشلونة يصعق ريال مدريد في الكامب نو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 01:19 صباحاً - سجل البديل فرانك كيسي هدفا في الوقت بدل الضائع لينتزع برشلونة الفوز 2-1 على غريمه ريال مدريد في كامب نو قاطعا خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ووسع برشلونة المتصدر الفارق إلى 12 نقطة مع ريال حامل اللقب وصاحب المركز الثاني قبل 12 جولة على نهاية المسابقة. وأهدر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي تقدمه المبكر بهدف المدافع رونالد أراوخو بالخطأ في مرماه ليدرك أصحاب الضيافة التعادل قبل الاستراحة عبر سيرجي روبرتو. واعتقد ريال أنه تقدم 2-1 بهدف متأخر للبديل ماركو أسينسيو لكنه ألغي بعد تدخل نظام حكم الفيديو المساعد قبل أن يكلل كيسي هجمة مرتدة بنجاح في اللحظات الأخيرة.

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