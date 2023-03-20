مراسل «القاهرة الإخبارية»: حالة تأهب فى أمريكا بعد دعوة ترامب للتظاهر

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن شرطة نيويورك انتشرت فى المدينة فى مشهد يعيد للأذهان تجمع أنصار الرئيسين بالأسلحة فى الشوارع، وقالت الشرطة إنها تقدر الموقف، وإنها فى حالة تأهب مستمر.
وأوضح أن أنصار ترامب حال الاستجابة لدعوته، عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال" سيتجمعون أمام مكتب المدعى العام مايكل كوهين، يوم الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير، بعد أن هاجم ترامب المدعى العام ووجه له الشتائم.
ولفت إلى أن هناك مخاوف تعم البلاد من تكرار أحداث يناير 2021 واقتحام الكابيتول بعد دعوة مشابهة لترامب، قبيل تصديق الكونجرس على نتيجة انتخابات 2020، ولا تريد الإدارة الأمريكية الحالية أى صدامات مشابهة.
وذكر أن دونالد ترامب مازال يتمتع بشعبية وله أنصار، وهذا ما وضع دعوته موضع الجد، ولكن لم تظهر أصداء بين المؤيدين بشكل واسع على مواقع التواصل.
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