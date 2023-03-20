أسامة السعيد: بى بى سى تحولت من وسيلة مملوكة للشعب إلى صدى لحكومة بريطانيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة السعيد الخبير الإعلامى، إن شبكة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" استطاعت أن تبنى خلال سنوات أسطورة "الإعلام الحيادى"، وهذا غير حقيقى، ولا يوجد إعلام حيادى بنسبة 100%.





وأضاف، خلال استضافته فى قناة "إكسترا نيوز"، أنه على مدى السنوات الماضية تحول نهج بى بى سى من وسيلة إعلامية مملوكة للشعب البريطانى إلى صدى صوت واضح للحكومة البريطانية، بخاصة للقضايا الدولية. ولفت إلى أن الشارع البريطانى بدأ يرى نواقص بى بى سى بعد تغطية الإضرابات الأخيرة التى اجتاحت إنجلترا نتيجة زيادة الأسعار، فتعاملت بى بى سى على الموضوع باعتباره هامشيا وغير مؤثر، ما كشف أسطورة حياد "بى بى سى". وذكر أن مشاهدات "بى بى سى" داخل بريطانيا بدأت تتراجع، وأيضا قررت الحكومة البريطانية خفض التمويلات التى تقدم للبى بى سى، ما انعكس على تمويل القنوات والإذاعات التابعة للشبكة. وأوضح أن "بى بى سى" ظلت فترة تتصيد لمصر لأن بريطانيا تعتبر معقلا لجماعة الإخوان والإرهابية، وبريطانيا نفسها تبنت الجماعة الإرهابية لفترات طويلة، وظل هذا النهج حتى 2011، فزادت "بى بى سى" فى استخدام الجماعة كخنجر لطعن أى مشروعات لدولة وطنية فى العالم ومصر خصوصا.

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