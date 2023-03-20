العالم اليوم - السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال "الأعداد المليونية" في رمضان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 12:22 صباحاً - أعلنت السعودية، الأحد، عن جاهزية المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال "الأعداد المليونية" خلال شهر رمضان.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، جاهزية كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي المسجد الحرام، والمسجد النبوي، في رمضان.

وقال السديس إنه "تم تجهيز كافة الخدمات لضيوف الرحمن وذلك ضمن استعدادات الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك".

وأوضح أن "كافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي في جاهزية تامة، وأن الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية، ومنظومة الصوت بجميع أجزائها، وجميع الخدمات الفنية والخدمية والهندسية والتوعوية والإرشادية جاهزة ويشرف عليها فريق مختص للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة، باستخدام أحدث التقنيات، وذلك لما توليه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما".

وأشار إلى "توفير كافة الخدمات والتجهيزات الميدانية والوقائية والتشغيلية، والتي شاركت فيها جميع الوكالات بالرئاسة والوكالات المساعدة لها بجميع إدارتها ووحداتها، لتقديم أرقى وأفضل الخدمات".

واختتم السديس بأن رئاسة شؤون الحرمين "تسعى إلى تكامل الخدمات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لكي يتم ضيوف الرحمن نُسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة".