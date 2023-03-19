القاهرة الإخبارية.. شولتس يرغب فى توسيع قدرات برلين العسكرية بالمحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - حظيت زيارة المستشار الألمانى أولاف شولتس، لليابان، التى استمرت يومين، وتضمنت اللقاء الأول مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، بأهمية خاصة، إذ فتحت أبواب التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأكد شولتس، خلال اللقاء، أن الجيش الألمانى سيرسل سفينة حربية إلى منطقة المحيط الهادئ فى العام المقبل، سوف ترسو أيضًا فى اليابان، من أجل الحفاظ على حرية البحار.

عسكريًا، اتفق شولتس وكيشيدا على إجراء تدريبات مشتركة بين الجيشين الألمانى واليابانى، فى خطوة لتوسيع التعاون مع البلد الآسيوى.

وفى إشارة إلى روسيا والصين، قال المستشار الألمانى إن بلاده تسعى لتقليل التبعيات، مؤكدًا أن مسألة الأمن الاقتصادى ستلعب دورًا مركزيًا فى قمة مجموعة السبع المقبلة تحت رئاسة اليابان، فى مايو المقبل.

وتعهد الجانبان الألمانى واليابانى، بزيادة التعاون بين البلدين فى القطاعات الاستراتيجية مثل المعادن وأشباه الموصلات والهيدروجين.

وبلغت الواردات الألمانية من اليابان نحو 25.2 مليار يورو، بينما بلغت الصادرات الألمانية إلى طوكيو نحو 20.5 مليار يورو.

وتعتبر اليابان ثانى أكبر شريك تجارى لألمانيا فى قارة آسيا، وخاصة فى مجالات المركبات وقطع الغيار والهندسة الكهربائية.