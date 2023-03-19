العالم اليوم - يونايتد يجتاز فولهام ويبلغ قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 11:16 مساءً - فاز مانشستر يونايتد 3-1 على 9 لاعبين من فولهام، مستفيدا من هدفين متتاليين وطرد لاعبين والمدرب ماركو سيلفا في دقيقة واحدة، ليبلغ قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأحد.

وتقدم ألكسندر ميتروفيتش بهدف لفولهام بعد الاستراحة بخمس دقائق، وبدا أنه سيبلغ قبل النهائي لأول مرة منذ 2002.

لكن فريق المدرب إريك تن هاغ انتفض في أولد ترافورد في منتصف الشوط الثاني، بعد لحظة قلبت الأمور رأسا على عقب.

ولمس ويليان الكرة بيده ومنعها من دخول المرمى، ليتلقى بطاقة حمراء بعد العودة إلى حكم الفيديو، وتحتسب ركلة جزاء في الدقيقة 72. واعترض ميتروفيتش ودفع الحكم وتعرض للطرد أيضا.

ونفذ برونو فرنانديز ركلة الجزاء بنجاح، ليدرك التعادل في الدقيقة 75، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف مارسيل زابيتسر الهدف الثاني بعد دقيقتين بكعب القدم بشكل رائع، مستفيدا من تمريرة عرضية من الظهير الأيسر لوك شو.

وقال زابيتسر: "هذا فوز مهم. كنا نريد العودة إلى ويمبلي وقد نجحنا في ذلك".

وردا على سؤال حول ما إذا كان مانشستر يونايتد قد حقق الفوز أم فرط فولهام في النتيجة، قال زابيتسر: "لقد فزنا، لم لا؟ سجلنا 3 أهداف وسجل المنافس هدفا واحدا. لعبنا بتركيز وعدنا في النتيجة وهذا أهم شيء".

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، سجل فرنانديز الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتأهل يونايتد للعب في الدور قبل النهائي أمام برايتون آند هوف ألبيون الذي تفوق 5-صفر على غريمسبي تاون في وقت سابق الأحد. وسيقام الدور قبل النهائي في 22 و23 أبريل في ويمبلي.

وكان شيفيلد يونايتد قد صعد، الأحد، إلى قبل النهائي بالتفوق 3-2 على بلاكبيرن روفرز، ليصعد لمواجهة مانشستر سيتي في نصف النهائي.