العالم اليوم - برباعية أمام بالاس.. أرسنال يعزز صدارته بفارق 8 نقاط

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 11:16 مساءً - سيبدأ أرسنال التوقف الدولي متقدما بثماني نقاط في الصراع على لقبالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل بوكايو ساكا هدفين في الفوز 4-1 على كريستال بالاس اليوم الأحد.

مع ارتباط أقرب المنافسين مانشستر سيتي باللعب هذا الأسبوع في كأس الاتحاد الإنجليزي، استغل أرسنال الأمر بشكل رائع وافتتح غابرييل مارتينيلي التسجيل كما هز غرانيت تشاكا الشباك. مجريات المباراة سجل جيفري شلوب هدف بالاس الأول في خمس مباريات بالدوري لينعش آمال فريقه في العودة في الشوط الثاني، لكن أرسنال لم يرغب أبدا في إهدار فرصة تعزيز تصدره حيث يحلم بحصد اللقب لأول مرة في 19 عاما.

بات رصيد أرسنال 69 نقطة من 28 مباراة بينما يملك سيتي حامل اللقب 61 نقطة لكنه يملك مباراة واحدة مؤجلة.

خرج فريق المدرب مايكل أرتيتا من الدوري الأوروبي بركلات الترجيح أمام سبورتنج لشبونة يوم الخميس، لكنه بدا في الطريق لتحقيق فوزه السادس على التوالي مع الوصول إلى الاستراحة بعد التقدم بهدفين.

سجل مارتينيلي أولا عقب تمريرة ساكا في الدقيقة 28،ليتعافى اللاعب البرازيلي سريعا من إهدار ركلة ترجيح مكلفة أمام سبورتنغ.

قال مارتينيلي الذي أهدر ركلة ترجيح أمام سبورتنغ "سعيد جدا وكنا نحتاج إلى هذا الفوز، وكما أقول دائما نخوض كل مباراة كأنها نهائية كما فعلنا اليوم".

أضاف ساكا الهدف الثاني بتسديدة أرضية في شباك الحارس الشاب جو وايتورث بعد تمريرة المدافع بن وايت في الدقيقة 43.

جعل تشاكا النتيجة 3-صفر بعد الاستراحة بعشر دقائق مستفيدا من تمريرة لياندرو تروسار.

شلوب قلص الفارق مع الوصول إلى ساعة من اللعب، بينما أهدر زميله ويلفريد زاها فرصة إضافة الهدف الثاني وسدد بجوار القائم، قبل أن يسجل ساكا هدفه رقم 12 في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 74.

بقي بالاس، الذي أقال مدربه باتريك فييرا يوم الجمعة الماضي ولم يحقق أي فوز في 2023، بالمركز 12 لكنه يتقدم بثلاث نقاط على منطقة الهبوط. تعزيز الصدارة مع انتهاء المباراة، انطلقت احتفالات صاخبة في استاد الإمارات مع تعزيز التصدر بفارق ثماني نقاط وقبل التوقف الدولي حيث ستلعب إنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 أمام إيطالياوأ وكرانيا.

قال أرتيتا "سعيد حقا بالأداء والطاقة والإصرار وطريقة سيطرتنا على المباراة.. كان الأمر صعبا بعد اللعب لمدة 120 دقيقة هذا الأسبوع، وكنت أتساءل كيف سيكون رد فعلنا لكن كان الرد رائعا وكانت الجماهير حاضرة بقوة مرة أخرى".

يعتقد بادي مكارثي مدرب بالاس المؤقت أنه تابع بعض الإيجابيات رغم الخسارة برباعية، قائلا: "حتى بعد التأخر في النتيجة كان بوسعنا صناعة بعض الفرص، لكن كنا نلعب أمام منافس مميز. إنه على القمة لسبب، ولايمكن التقليل من جهد اللاعبين".

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