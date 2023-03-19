خبير فى شؤون شرق أوروبا: زيارة بوتين لماريوبول لرفع الروح المعنوية لجنوده

وأضاف رواشدى، خلال مداخلة عبر سكايب من كييف مع شاشة القاهرة الإخبارية، أن من أهداف الزيارة أيضا حث القادة الميدانيين وتشجيعهم والتأكيد على ضرورة القيام بهجوم قريب شديد على القوات الأوكرانية.
وتابع أن بوتين يريد أن يمهد لهجوم واسع النطاق فى الفترة المقبلة، وفى الوقت نفسه يعطى مبررات مبدئية لأن الطرف الآخر يرفض السلام، لذلك ذكر أنه أخر موعد الحرب من 2014 إلى 2022، ليعطى فرصة للحل الدبلوماسى.
وأكد أن شروط بوتى للسلام تعنى الاستسلام، فهو يقول تخلوا عن شبه جزيرة القرم، وتخلوا عم غرب أوكرانيا وأنا أعمل السلام، وهذا لا يقبله أى إنسان، ولا يقبل أى أوكرانى أن يتخلى عن 30% من مساحة بلاده.
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