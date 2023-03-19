خبير اقتصادى لـ القاهرة الإخبارية: بريطانيا أصبحت رجل أوروبا المريض

جدة - نرمين السيد - قال نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادى، إن أزمات بريطانيا الاقتصادية ليست جديدة لكنها متراكمة، بدأت بعد الانصهار المالى فى 2008 وحتى 2015، عاشت بسببه فى حالة من التقشف، إضافة إلى التخبط فى بعض السياسات الاستراتيجية، التى لم تنجح فى تأمين الطاقة ومصادر الغذاء.





وأضاف فى مداخلة عبر سكايب من لندن مع الإعلامية إيمان الحويزى فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن استفتاء بريكست 2016 أدى إلى تراجع بريطانيا كاقتصاد عالمى، وخسرت موقعها كأكبر خامس اقتصاد فى العالم وحلت الهند محلها. وذكر أن عملتها الجنيه الإسترلينى انهارت لأدنى مستوى منذ 1985، وأصبحت بريطانيا رجل أوروبا المريض، حيث ساهم وباء كورونا فى تعميق آثار الخروج من الاتحاد الأوروبى، فأغلق الاقتصاد البريطانى عامين، وكبدها نحو 480 مليار دولار، والآن يدفع دافع الضرائب البريطانى 6 مليارات إضافية سنويا لاستيراد المواد الغذائية من الاتحاد الأوروبى. ولفت إلى أن أكبر خطأ ارتكبته بريطانيا هو الخروج من الاتحاد الأوروبى، الذى يعد أكبر كتلة تجارية واقتصادية فى العالم بعد أمريكا، لكن بريطانيا تصرفت كمن يطلق النار على قدمه ليختبر المسدس، وأصبحت الخاسر الأكبر بعد فقدت التجارة بينها وبين الاتحاد الأوروبى من 15% إلى 20% من قيمتها.

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