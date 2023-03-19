العالم اليوم - دول تصادق على تقرير "الحقائق القاسية" بشأن تغير المناخ

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 10:19 مساءً - أبدت حكومات موافقتها، الأحد، على تقرير جديد رئيسي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، بعد أن تعطل بسبب معركة بين دول غنية ونامية حول أهداف الانبعاثات والمساعدات المالية للدول المعرضة للخطر.

ما هدف التقرير؟ تعتزم الأمم المتحدة نشر التقرير خلال مؤتمر صحفي وقت مبكر بعد ظهر الاثنين. عملية الحصول غير المعتادة على توقيع الدول على تقرير علمي مقصودة، لضمان قبول الحكومات بنتائجه كمشورة رسمية تؤسس عليها أفعالها. غوتيريش: لم يتبق سوى وقت قليل وفي مستهل الاجتماع، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مندوبي الحكومات إلى تقديم "حقائق قاسية وملموسة" لإيصال رسالة مفادها أنه لم يتبق سوى وقت قليل كي يحد العالم من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، في الوقت الذي ارتفع فيه بالفعل متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية منذ القرن التاسع عشر.

أصر غوتيريش على أن "الحد المستهدف البالغ 1.5 ما زال ممكنا، في ظل تخفيضات سريعة وعميقة للانبعاثات في كل قطاعات الاقتصاد العالمي". قضايا شائكة خلال الاجتماع الأخير كيفية تحديد أي الدول التي تعتبر نامية معرضة للخطر، وهو ما يجعلها مؤهلة لتلقي الأموال من صندوق "الخسائر والأضرار" الذي تمت الموافقة عليه في محادثات المناخ الأخيرة للأمم المتحدة في مصر.

تنازعت الوفود بشأن الأرقام التي تحدد مقدار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يجب خفضها خلال السنوات المقبلة، وكيفية تضمين جهود إزالة الكربون الاصطناعي أو الطبيعي في المعادلات .

بوصفها الدولة التي أطلقت أكبر قدر من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي منذ التحول الصناعي، عارضت الولايات المتحدة بشدة فكرة "المسؤولية التاريخية" عن التغير المناخي.

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