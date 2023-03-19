حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 09:29 مساءً - عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد أكثر من 14 قتيلا و380 مصابا في زلزال ضرب سواحل الإكوادور وشمال بيرو.

بالفيديو..لقطات مرعبة لانهيار المباني بسبب زلزال الإكوادور المدمر زلزال عنيف يضرب كهرمان مرعش في تركيا ولا أنباء عن الضحايا

وأوضحت أنه لقي أكثر من 14 شخصا حتفهم في الزلزال الذي منطقة ساحلية في الإكوادور، وشمال بيرو.

وأشارت إلى أنه الزلزال الذي بلغت شدته 6.9 درجة على سلم ريختر ألحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية من مبانٍ سكنية ومدارس ومراكز طبية.

وتابعت أن أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الزلزال ضرب مناطق في الإكوادور وبيرو على عمق 66.4 كيلومتر على بعد عشرة كيلومترات منمدينة بالاو في منطقة غواياس. وقالت السلطات إنه من غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي).