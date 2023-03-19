خبير علاقات دولية: الميزانية البريطانية لم تقدم آليات لخفض التضخم أو الديون

وأضاف لبرنامج "مطروح للنقاش" مع الإعلامية إيمان الحويزى عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الميزانية عليها أن تحقق 3 أهداف، وهى تخفيض التضخم، ورفع معدلات النمو، وتقليص حجم الديون.
ولفت إلى أن الحكومة البريطانية لم توضح حتى الآن كيف تحقق هذه الأهداف فى ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتزايد غلاء المعيشة، وزيادة الإضرابات وتخبط السياسات الاقتصادية الداخلية بين خفض الضرائب ثم رفع الضرائب.
ويعتقد أحمد أن هذه الميزانية قد تمنع بريطانيا من التدهو والانزلاق للركود الكامل، لكنها لن تعالج الأسئلة الجوهرية فى الأزمة الاقتصادية الراهنة، لأنها أزمة لها أبعاد سياسية وخارجية، وهذه الأوضاع هى ثمار السياسات الخارجية وعلى رأسه الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى.
وذكر أن الحكومة البريطانية تنتظرها انتخابات بعد نحو عامين، وهى لم تمتلك حتى الآن آلية لمواجهة الإضرابات المتفاقمة والأزمة الاقتصادية الحالية، وبالتالى قد يكون هناك صعوبة فى تمويل الميزانية الآن، ولو مرت ستكون ولدت ميتة.
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