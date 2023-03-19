العالم اليوم - ظنوا أنها تمزح.. فيديو لمذيعة تفقد وعيها خلال بث مباشر

انتم الان تتابعون خبر ظنوا أنها تمزح.. فيديو لمذيعة تفقد وعيها خلال بث مباشر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 09:22 مساءً - تعرضت مذيعة الأرصاد الجوية في قناة "سي بي إس لوس أنجلوس"، أليسا شوارتز، لموقف مخيف خلال بث مباشر، وذلك عندما فقدت وعيها وسقطت من على مقعدها يشكل مفاجئ.

وكانت زميلتا أليسا شوارتز المذيعتان، قد انتقلتا في التغطية إليها، لتقدم النشرة الجوية في الساعة 7 صباحا، حيث ظهرت في البداية وهي مبتسمة وتبدو وكأنها بخير، إلا أن ملامح وجهها سرعان ما تغيرت، قبل أن تميل إلى الأمام بشكل غير مريح وتضع رأسها على المكتب.

في البداية، لم تلاحظ المذيعتان نيشيل ميدينا وريتشيل كيم ما كان يحدث، ثم اعتقدتا أن زميلتهما "تمزح"، لكن بعد بضعة ثوانٍ، بدت الدهشة على كيم التي أخبرت المشاهدين بأنهم سينتقلون إلى "استراحة سريعة".

ولاحقا، وتحديدا في حوالي الساعة 2:30 مساءً، طمأنت شوارتز متابعيها على صفحتها في فيسبوك، قائلة إنها "ستكون بخير".

وفيما لا يزال من غير الواضح سبب فقدان وعي شوارتز، إلا أن موقع "تي إم زي" المعني بأخبار المشاهير، قال إنه "سبق أن عانت من موقف شبيه عام 2014، عندما كانت تعمل في شبكة أخرى، حيث تقيأت أثناء تقرير عن الطقس، ونتيجة لذلك تم تشخيصها بحالة في القلب".

من جانبه، قال نائب رئيس قناة "سي بي إس لوس أنجلوس" ومدير الأخبار، مايك ديلو ستريتو، في بيان: "أود أن أشكر زملاء أليسا في العمل الذين اتخذوا إجراءات فورية لتهدئتها والاتصال برقم 911 (الطوارئ)".

وأضاف: "أليسا تتلقى العلاج في المستشفى الآن. نأمل أن نعرف المزيد عما قريب. في غضون ذلك، ستكون أليسا في أذهاننا ونحن ندعو لها بأن تشعر بتحسن كبير قريبا".