إقرار بطلان مجلس الأمة الكويتي 2022

إقرار بطلان مجلس الأمة الكويتي 2022قضت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأحد، ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022 وإعادة مجلس 2020.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" قررت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب التي أُجريت في 29 سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس وعدم صحة عضوية من أُعلن فوزهم فيها.

وأرجعت المحكمة قرارها إلى بطلان حل مجلس الأمة لعام 2020 ومن ثم بطلان دعوة الناخبين إلى انتخابات 2022، ما يترتب عليه أن يستعيد مجلس 2020 المنحل سلطته الدستورية بقوة الدستور "كأن الحل لم يكن".

وكانت المحكمة الدستورية قد قررت يوم ثمانية مارس الجاري، حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من نفس الشهر.