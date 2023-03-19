زلزال بقوة 5.5 يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 08:27 مساءً - أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل اليوم الأحد بوقوع زلزال بلغت قوته 5.5 درجات علي مقياس ريختر بجنوب ولاية ألاسكا الأمريكية.

زلزال الإكوادور

في سياق متصل، كشفت الحكومة الإكوادورية اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب البلاد صباح اليوم الأحد، إلى 16 قتيلا.

زلزال الإكوادور، أعلن مكتب رئيس الإكوادور جييرمو لاسو، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد أمس السبت، على بعد 59 كيلومترا من مدينة جواياكيل إحدى أكبر المدن في الإكوادور، إلى 12 قتيلا وجرح المئات وإلحاق بعض الأضرار بالمباني.

وسجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل في جواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

ودعا الرئيس لاسو في تغريدة له على موقع "تويتر"، المواطنين إلى إلتزام الهدوء.

ضحايا زلزال الإكوادور

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة في منطقة جواياس الساحلية بالبلاد. وكان مركزه على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب جواياكيل، التي تضم منطقة مأهولة يسكنها أكثر من 3 ملايين شخص.

وسجلت هيئة الاستجابة للطوارئ في الإكوادور وسكرتارية إدارة المخاطر مقتل شخص واحد في مجتمع الانديز في كوينكا، حيث كان الضحية في مركبة علقت تحت أنقاض منزل.

وفي جواياكيل، على بعد نحو 270 كيلومترا جنوب غرب العاصمة كيتو، سجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل فضلا عن انهيار بعض الجدران، وقضت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي الناس وقد تجمعوا في شوارع جواياكيل ومناطق مجاورة.

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن زلزالا بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل الإكوادور أمس السبت، مخلفا قتلى وعددا من الإصابات والدمار.

وتعرضت مناطق مختلفة من العالم خلال الشهر الماضي لهزات أرضية متعددة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير الماضي.