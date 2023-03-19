أستاذ اقتصاد: اللاجئون والمهاجرون ليسوا سبب الأزمة الاقتصادية فى بريطانيا

وأضاف فى مداخلة عبر سكايب من اليونان مع برنامج "مطروح للنقاش" تقديم الإعلامية إيمان الحويزى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه فى الوقت الذى كان يملأ فيه البريطانيون دول الاتحاد الأوروبى للعمل، كانت ترفض بريطانيا دخول أعضاء الاتحاد الأوروبى للعمل فى إنجلترا.
وذكر أن نمط التعاطى مع أزمة اللاجئين فى بريطانيا هو نمط تحميل الفئات الأضعف مشكلات الدولة، مثل نقص الوظائف وارتفاع الأسعار، وبالتالى فإن رؤية الحل فى التخلص منهم هو جزء من عملية سيئة لإدارة الأزمة الاقتصادية فى بريطانيا.
وأكد أن ترحيلهم سيكون مكلفا، كما أن ترحيلهم لدول غير دولهم هى عملية غير شرعية وغير قانونية، وأعتبر أن البريطانيين يذهبون بمنحى غير نحى حل الأزمة، فالأزمة ليست أزمة لاجئين بل أزمة نظام سياسى هرم، يختار اختيارات خاطئة، وعول على دول الكومنولث بعد البريكسيت، لكن دول الكومنولث باتت لها علاقات بالصين ولم يعد زمن الإمبراطورية البريطانية موجودا.
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