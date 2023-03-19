القاهرة الإخبارية.. الاتحاد الأوروبى: نسعى لدعم الاستقرار والأمن فى العراق

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوريل، فى مؤتمر صحفى من العاصمة بروكسل، نقلته شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: "نشجع جميع الأصدقاء على أن يستمروا فى المسار الإصلاحى، وسنقدم كل ما يمكننا من مساعدة كى يعود بالنفع على المواطنين على المستوى الإقليمى لتحقيق الاستقرار".

فيما أكد أنهم يسعون إلى دعم الاستقرار والأمن فى العراق، مدينًا الهجمات التى تنال من سيادته وحرية أراضيه.