العالم اليوم - يو بي إس يقترب من شراء كريدي سويس بعد مضاعفة العرض المالي

انتم الان تتابعون خبر يو بي إس يقترب من شراء كريدي سويس بعد مضاعفة العرض المالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 08:20 مساءً - ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن بنك (يو.بي.إس) السويسري وافق على شراء منافسه الأصغر كريدي سويس بعد أن رفع عرضه إلى أكثر من ملياري دولار، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات تجنب حدوث اضطرابات عند إعادة فتح الأسواق.

آخر تطور: قال مصدر مطلع لرويترز إن بنك (يو.بي.إس) السويسري يقترب من وضع اللمسات النهائية على صفقة شراء كريدي سويس. تفاصيل العرض الجديد ذكرت الصحيفة البريطانية، يوم الأحد، أن بنك "يو.بي. إس" وافق على شراء منافسه الأصغر كريدي سويس بعد أن رفع عرضه إلى ملياري فرانك سويسري أي ما يعادل مليارين و166 مليون دولار.

نقلت فايننشال تايمز عن مصادر قولها إن بنك "يو.بي. إس" سيدفع الآن ما يزيد على 0.50 فرنك (0.5401 دولار) للسهم الواحد، أي أقل بكثير من سعر إغلاق سهم كريدي سويس يوم الجمعة عند 1.86 فرنك.

وافق البنك المركزي السويسري على تقديم خط سيولة بقيمة 100 مليار دولار أميركي لـ يو بي أس كجزء من الصفقة. إعلان الصفقة قبل حلول الاثنين تسابق السلطات الزمن لإنقاذ البنك الذي جرى تأسيسه قبل 167عاما ويعد من بين أكبر مديري الثروات في العالم، بعد أسبوع قاس شهد ثاني وثالث أكبر انهيار مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة.

وبوصفه أحد أهم 30 بنكا في العالم من الناحية التنظيمية فستؤثر أي صفقة تتعلق ببنك كريدي سويس في الأسواق المالية العالمية مع فتحها يوم الاثنين. تحمل التكاليف كانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مصادر لم تسمها أن يو بي إس يطالب الدولة بتحمل التكاليف القانونية والخسائر المحتملة من صفقة الاستحواذ المحتملة.

مع تراجع ثقة المستثمرين والشركاء، اضطر البنك المركزي السويسري الأربعاء إلى إقراض 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) لإنعاش المؤسسة التي تتخذ مقرا في زيورخ وطمأنة الأسواق. لكن مفعول ذلك الإجراء قصير الأجل في حين أن عملية استحواذ بهذا الحجم معقدة للغاية، خاصة إذا تمت على عجل. وضع سهم كريدي سويس وصل سهم كريدي سويس الأربعاء إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 1.55 فرنك سويسري (1.56 يورو)، وبلغت القيمة السوقية للمصرف سبعة مليارات فرنك سويسري فقط، وهو رقم منخفض بالنسبة لبنك مصنف على غرار يو بي إس بين أهم ثلاثين بنكا في العالم.

كان مصدر قد قال في وقت سابق إنه قد يتعين إلغاء عشرة آلاف وظيفة في حال إدماج البنكين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر يو بي إس يقترب من شراء كريدي سويس بعد مضاعفة العرض المالي .. في رعاية الله وحفظة