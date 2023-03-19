العالم اليوم - بيان: اتفاق إسرائيلي فلسطيني على آلية للتهدئة في رمضان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 08:20 مساءً - اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اليوم الأحد على إنشاء آلية للحد من العنف خلال اجتماع استهدف منع تفاقم العنف المتصاعد بالفعل مع بداية شهر رمضان المبارك.

وشدد الطرفان أيضا في بيان، صدر في ختام اجتماع في مصر حضره أيضا مسؤولون أمريكيون ومصريون وأردنيون على ما يلي:

• التأكيد على ضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف.

• حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية ملتزمتان بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الاجراءات الأحادي.

• إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين طبقاً لاتفاقيات سابقة.

• استحداث آلية للتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.

• إسرائيل ستلتزم بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر.

• التأكيد على أهمية الوصاية والدور الخاص للمملكة الأردنية بالأماكن المقدسة.

• الاتفاق على مواجهة أي استفزازات خلال رمضان.