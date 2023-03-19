مصرع 9 صينيين في هجوم مسلح بإفريقيا الوسطى
لقي تسعة صينيين مصرعهم، اليوم الأحد في هجوم مسلح على موقع لاستغلال الذهب تابع لشركة المعادن الصينية "غولدن كوست"، في مدينة شينغبولو في إفريقيا الوسطى.
وقال رئيس بلدية بومباربي ابيل ماتشيبتا: "في حدود الساعة الخامسة صباحا، سمعنا قعقعة أسلحة قادمة من موقع شركة المعادن الصينية، (غولدن كوست)".
وأضاف مصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم التأكد من وقوع تسعة قتلى، وجرحى صينيين"، يذكر أن الشركة الصينية افتتحت أبوابها في الموقع رسميا يوم 14 مارس 2022.
كما أعرب رئيس بلدية بومباري عن "أسفه وحزنه لوقوع مثل هذا الهجوم"، قائلا: "الوضع محزن ونأسف له جميعا".
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