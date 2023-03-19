مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: الجمهوريون يشنون حملة تشويه ضد بايدن

جدة - نرمين السيد - يحاول الجمهوريون فى مجلس الشيوخ الحصول على المستندات المصرفية الأجنبية لأعضاء عائلة الرئيس الأمريكى جو بايدن، بعد إعلان رئيس لجنة الرقابة فى مجلس النواب الأمريكى جيمس كومر، أن وزارة الخزانة الأمريكية ستسمح له بمراجعة بعض تقارير النشاط المصرفى المتعلقة بأفراد عائلة الرئيس وشركائهم التجاريين.





وفى هذا السياق، قال المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية جويل روبين، إن ما نراه هو حملة تشويه يشنها أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، وكومر يحاول أن يصور للأمريكيين أن الفساد يضرب أطناب معسكر بايدن.

وأضاف خلال استضافته فى برنامج "عين على أمريكا" تقديم الإعلامية جيهان منصور على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن كومر يلاحق أبناء بايدن بصورة غير لائقة، وما كشف عنه ليس إلا حسابات مصرفية لأعضاء عائلة الرئيس متعلقة بمعاملات تجارية خاصة يحاول إلصاقها بالرئيس.

وتابع أن ما نراه الآن هو بداية الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2024، والهدف افتعال قضايا تضر بالرئيس إذا ما رشح نفسه فى هذه الانتخابات، ومن المحتمل أن نرى فى الأيام المقبلة تحركات مشابهة تسيئ لسمعة الرئيس، على الرغم من أنه لن يتم الحصول على أى أدلة على ذلك.