خبير اقتصادى لـ القاهرة الإخبارية: البنوك الأمريكية تواجه خطرا بسبب الفائدة

جدة - نرمين السيد - قال أمجد عطية الخبير الاقتصادى، إن الودائع كانت مضمونة حتى مبلغ 250 ألف دولار من رصيد أى حساب فى البنوك الأمريكية، وحين رفع الرئيس الأمريكى جو بايدن بايدن حد الضمان ليشمل كل الأموال فى أى حساب، أعطى نوعا من الطمأنينة للسوق.





وأوضح، خلال مداخلته عبر سكايب مع الإعلامية جيهان منصور فى برنامج "عين على أمريكا" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مخاوف من تأثير ارتفاع سعر الفائدة على البنوك الأمريكية، وهذا كان ظاهرا فى ردة فعل السوق، لكن لا أحد يعلم تحديدا تأثيرات ارتفاع الفائدة الكبيرة على البنوك الأمريكية الأخرى وخاصة البنوك الإقليمية.

ولفت إلى البنوك الكبيرة مثل "بنك أوف أميركا" و"سيتى بنك" لا خوف على ودائعها، فهى مضمونة لأنها لا تمنح قروضا ذات مخاطرة عالية، لكن البنوك الإقليمية هى التى تعطى قروضا بنسبة مخاطر أعلى، وهى التى تأثرت سلبا برفع أسعار الفائدة.

وذكر أنه بنهاية تداول يوم الجمعة، مازال هناك نوع من القلق، وأكبر دليل هو ارتفاع أسعار الذهب، حتى قارب 2000 دولار، فهو يعتبر ملاذا آمنا فى هذه الأوقات التى لا يعرف فيها المستثمرون ما قد يحدث، وهذا مؤشر على أن قرارات بايدن قد تطمئن الجميع.