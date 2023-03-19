مرصد الزلازل الأردني: زلزال متوسط القوة ضرب الحدود العراقية الإيرانية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 19 مارس 2023 07:10 مساءً - دوت الخليج :- ضرب زلزال متوسط القوة الحدود العراقية الإيرانية، وفق مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وقال رئيس المرصد غسان سويدان، إن قوة الزلزال بلغت 5.1 ريختر، حيث وقع عند الساعة 9:32 مساء الخميس , وفق المملكة .
وأشار إلى مكان وقوع الزلزال على بعد نحو ألف كيلو متر عن العاصمة عمّان باتجاه الشرق، مؤكدا أنه لم يؤثر على الأردن.
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