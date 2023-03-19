بوتين: نمتلك أسلحة تفوق سرعة الصوت لكننا لم نستخدمها حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين خلال تصريحات متلفزة وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "لا تستخدم روسيا أسلحة تفوق سرعة الصوت فى الواقع الآن، على الرغم من امتلاكها لها، مثل غيرها من الأنظمة المتطورة".

وأوضح أن روسيا لم تكن متلهفة على المواجهة فى أوكرانيا، كما أنها توقعت الحل السلمى.

وأضاف رئيس روسيا فلاديمير بوتين أننا "افترضنا أننا سنكون قادرين على حل الوضع بشكل سلمى مطلق، لم نكن أبدًا قلقين من أى مواجهة".

وفى سياق منفصل، قال ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم الأحد إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كان فى ماريوبول فى ساعة متأخرة من مساء أمس وصباح اليوم.

وأضاف بيسكوف أن بوتين يعتزم أيضا القيام بزيارات إلى عدد من مناطق البلاد فى غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.