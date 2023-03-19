العالم اليوم - في الساعات الأخيرة.. تسريبات مقلقة بشأن مصير بنك كريدي سويس

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 06:22 مساءً - ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الأميركية، الأحد، أن السلطات السويسرية تدرس التأميم الكامل أو الجزئي لبنك كريدي سويس، الذي يعاني من أزمة كبيرة.

ماذا قالت التسريبات بشأن فرضية التأميم؟ نقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الأمر أن هذا الحل يبدو العملي والوحيد لإنقاذ كريدي سويس، بعيدا عن عرض البنك المنافس UBS للاستحواذ عليه.

كانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أن كريدي سوسيس، الذي تأسس عام 167 عاما، يقاوم عرض الشراء المقدم من منافسه الأكبر UBS، فهو يراه منخفضت للغاية وسيؤذي مساهميه وموظفيه الذين لديهم أسهم في البنك. تحميل حائزي السندات بعض الخسائر قال مصدران مطلعان اليوم الأحد إن السلطات السويسرية تدرس أيضا تحميل حائزي سندات بنك كريدي سويس خسائر ضمن حزمة لإنقاذه.

أشار المصدران إلى أن السلطات السويسرية لم تتخذ قرارا بعد بشأن هذه الخطوة ولا يزال من الممكن تغيير بعض شروطها.

قال مصدر إن السلطات قد لا تجد بدا من زيادة حجم الخسائر التي سيتحملها حائزو السندات إذا تم تقليص نطاق عمليات بنك كريدي سويس بدلا من استيلاء بنك (يو.بي.إس) عليه. وتسعى السلطات إلى إنهاء استحواذ بنك (يو.بي.إس) على منافسه الأصغر قبل إعادة فتح الأسواق المالية غدا الاثنين. أنباء تقلق أوروبا أضاف المصدران اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتها أن الجهات التنظيمية في أوروبا قلقة إزاء مثل هذه الخطوة وتخشى من أن يؤثرذلك على ثقة المستثمرين في أماكن أخرى من القطاع المالي الأوروبي.

لم ترد هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما) بعد على طلب رويترز للتعليق. وامتنع بنكا كريدي سويس و(يو.بي.إس) عنالتعليق. وضع كريدي سويس كريدي سويس شهد تراجعات كبيرة الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن انهيار البنك.

باعتباره واحد من بين 30 بنكا مهما على مستوى القطاع المصرفي العالمي، فإن فشل كريدي سويس سوف يمتد تأثيره إلى جميع انحاء النظام المالي.

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