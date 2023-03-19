قطعان الصهاينة يجددون اقتحام باحات المسجد الأقصى

قطعان الصهاينة يجددون اقتحام باحات المسجد الأقصىجدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الأحد، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، بحماية مشددة من شرطة العدو الصهيوني.

وذكرت وكالة "فلسطين الآن" أن المستوطنين بدأوا بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية، فيما فرضت قوات العدو قيودًا مشددةً على دخول الفلسطينيين، ومنعت دخول بعض الشبّان.

ويُذكر أنّ المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية.