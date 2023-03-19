وزراء خارجية مجموعة السبع يدينون إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستى

جدة - نرمين السيد - أدان وزراء خارجية مجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والممثل السامى للاتحاد الأوروبى، بأشد العبارات إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابر للقارات، مما يقوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين.





وقال الوزراء - فى بيانهم - إنه منذ العام الماضى، كثفت كوريا الشمالية إجراءاتها التصعيدية من خلال عدد قياسى من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية واستمرار خطابها غير المسؤول والمزعزع للاستقرار فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية.

وفى وقت سابق من هذا العام، أعلنت كوريا الشمالية علنا عزمها توسيع وتعزيز برامجها النووية والصاروخية غير القانونية.

وجدد الوزراء مطالبتهم بأن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية وبرامجها النووية الحالية وأى أسلحة دمار شامل وبرامج الصواريخ الباليستية بطريقة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها والامتثال التام لجميع الالتزامات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بحسب الموقع الرسمى للحكومة البريطانية الذى نشر البيان.

وأكد وزراء خارجية مجموعة السبع، أنه لا يمكن لكوريا الشمالية ولن تحظى على الإطلاق بوضع دولة حائزة للأسلحة النووية وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وحثوا بيونج يانج على الانخراط فى دبلوماسية ذات مغزى تجاه نزع السلاح النووى وقبول عروض الحوار المتكررة التى قدمتها اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأضاف الوزراء - فى بيانهم - "نأسف بشدة لرؤية التناقض الصارخ بين الانتهاكات المتكررة لكوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولى وتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن العمل بسبب عرقلة بعض الأعضاء".

وشددوا على أن "السلوك المتهور لكوريا الشمالية يتطلب استجابة سريعة وموحدة من جانب المجتمع الدولي، بما فى ذلك المزيد من الإجراءات المهمة من جانب مجلس الأمن الدولي.. ندعو جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة إلى التنفيذ الكامل والفعال لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي، كما ندعو أعضاء مجلس الأمن الدولى إلى متابعة التزاماتهم".

وأضاف وزراء الخارجية: "لا تزال مجموعة الدول السبع تشعر بالقلق إزاء الوضع الإنسانى المزرى فى كوريا الشمالية وهى ملتزمة بالعمل مع جميع الشركاء المعنيين لتحقيق هدف السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية ودعم النظام الدولى القائم على القواعد".