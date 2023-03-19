مجموعة السبع: تقاعس مجلس الأمن إزاء صواريخ كوريا الشمالية مؤسف

جدة - نرمين السيد - وأشاروا فى بيان إلى "عقبة" تضعها بعض الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولى. وذكرت "رويترز": "رغم أنهم لم يحددوا بالاسم هذه الدول، فقد منعت الصين وروسيا محاولات أخيرة لاتخاذ إجراءات أكبر فى الرد على كوريا الشمالية". ونددت المجموعة بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستى عابر للقارات فى 16 مارس، وقالت إن هذا العمل يقوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

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