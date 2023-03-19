باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا تحاول السيطرة على آخر مداخل باخموت

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور غيث أحمد مناف، باحث متخصص فى الشأن الأوكرانى، أن صباح اليوم الأحد، شهد عمليات قصف متبادل ورشق ما بين الطرفين الروسى والأوكرانى بصورة مستمرة، حيث يحاول الروس السيطرة على المحور الأخير من باخموت، والذى تستمد منه القوات الأوكرانية الدعم اللوجستى والمعدات العسكرية.





وأضاف مناف خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الأوكرانية بدت ماضية فى التقدم وتحقيق عملياتها على مستوى الدعم اللوجستى وعمليات إيصال الإمدادات والمعدات العسكرية، مشيرًا إلى أنه تحدث فى الصباح الباكر مع مجموعة من المواطنين مازالوا يسكنون فى مدينة باخموت ويقدر عددهم بـ1500 مواطن أوكرانى. وتابع، أن هؤلاء المواطنين أخبروه بأنه رغم ما يحدث من عمليات قصف متبادل لن يخرجوا من مدينتهم، كما أعلن الجانب الروسى أن القوات الأوكرانية أصبحت أعدادها 70 ألف مقاتلا فى هذه المدينة، لكن الجانب الأوكرانى الرسمى لم يرد على هذه التصريحات. كما تحدثت قوات الشرق يوم أمس، وقالت إن القوات الروسية ومرتزقة فاجنر على محيط مدينة باخموت وإحكام السيطرة على المدخل الأخير كى يتمكنوا من محاصرة القوات التى بقيت داخل المدينة.

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