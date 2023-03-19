العالم اليوم - دراسة تكشف "أمرا مقلقا" في صفوف طياري الجيش الأميركي

أظهرت الدراسة لأول مرة أن أفراد الطواقم الأرضية الذين يزودون الطائرات العسكرية بالوقود ويعملون على صيانتها والإشراف على انطلاقها يصابون بالمرض أيضا.

لطالما سعى الطيارون العسكريون المتقاعدون للحصول على بيانات حول هذه المسألة بعدما أثاروا على مدى سنوات تنبيهات حول عدد الأشخاص الذين يعرفونهم الذين أصيبوا بالسرطان.