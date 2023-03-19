ضبط مروجي مخدرات في المفرق والكرك والزرقاء وعمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 19 مارس 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات نفّذوا حملات ومداهمات في عدد من المحافظات ألقي القبض خلالها على عدد من المروجين وكميات من المخدرات.

ففي محافظة الكرك، أسفرت حملة عن إلقاء القبض على 9 أشخاص من المروجين والمشتبه بهم بقضايا المخدرات وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة.

وبحسب بيان لمديرية الأمن العام، ألقي القبض كذلك على أحد أخطر تجار المخدرات خلال مداهمة في لواء الرمثا بعد تحديد موعد نقله كمية كبيرة من المخدرات، إذ ألقي القبض عليه وضُبط بحوزته 2 كغم من مادة الكريستال المخدرة.

كما قامت فرق من الإدارة بوضع كمائن في محافظة الزرقاء بعد ورود معلومات عن قيام شخصين بنقل كميات كبيرة من المخدرات للمحافظة، قادمَين من محافظة المفرق، إذ جرى إيقافهما داخل مركبتهما وإلقاء القبض عليهما وضُبط بحوزتهما 21 كف حشيش و 10 آلاف حبة مخدرة.

فيما أُلقي القبض في محافظة العاصمة على مروجَين يقومان بتوزيع المواد المخدرة ضمن مناطق شرق العاصمة وضُبط بحوزتهما 8 كفوف حشيش و 1000 حبة مخدرة و 100 غم من مادة الكريستال ،كما وأُلقي القبض في لواء الرمثا على مروج وضُبط بحوزته 7 كفوف حشيش.