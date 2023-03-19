التضخم الأساسى البولندى يصل أعلى مستوى له فى فبراير

جدة - نرمين السيد - أفاد البنك المركزى البولندى بأن معدل التضخم الأساسى فى البلاد، الذى يقيس نمو الأسعار بدون الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوى فى فبراير الماضى، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن قراءة شهر يناير السابق له، وهو ما يعد أعلى مستوى له على الإطلاق.





وذكرت شبكة "البلقان" الإخبارية المتخصصة فى شؤون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أن ذلك يعنى ارتفاع معدل نمو التضخم الأساسى من 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 11.7 % على أساس سنوى فى يناير الماضي، بما يتماشى مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، الذى بلغ 18.4 % فى نهاية عام 2022 بزيادة تصل إلى 1.8 نقطة فى قراءة الشهر السابق له. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيبدأ فى التراجع، ولكن ببطء شديد، اعتبارًا من مارس الجارى فصاعدا. وقال بنك "سانتاندير بولسكا" البولندى "إن بيانات التضخم كانت أكبر بكثير مما كان متوقعا، كما أنها تشير إلى ارتفاع معدل التضخم فى نهاية عام 2023، مما سيقلل من احتمالية الوصول إلى المستويات التى يمكن أن تجعل البنك المركزى البولندى ينظر فى خفض أسعار الفائدة".

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