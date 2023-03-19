باحث: شبه الجزيرة الكورية تشهد أخطر حالة توتر منذ الحرب العالمية الثانية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور شاهر الشاهر أستاذ الدراسات الدولية، أن العالم كله يشهد حالة من التوتر وسباق تسلح غير مسبوق وربما أكثر المناطق توترا هى شبه الجزيرة الكورية ومنطقة بحر الصين الجنوبى.





وأضاف "الشاهر"، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المنطقة تشهد حالة من التوتر ربما هى الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن كوريا الجنوبية تشعر بأن أمريكا ربما غير قادرة على حمايتها، بعدما كانت بحالة من الارتياح عندما كانت هناك مظلة أمريكية أو سلاح نووى أمريكى فى كوريا.

وتابع، أن هذا السلاح استمر فى التسعينات، حتى سحبته واشنطن بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، والآن يتواجد فى كوريا الجنوبية حوالى 30 ألف جندى أمريكى، كما أن الكورى الجنوبى جيش قوى ويصنف فى المركز السادس على مستوى العالم.

وواصل، أن ذلك كله لا يشعر سول بالارتياح نتيجة للتجارب النووية التى تجريها كوريا الشمالية، التى بدأت بالتجارب الصاروخية منذ عام 1984، لكن الجديد أن هذه الصواريخ أصبحت صواريخ نوعية قادرة على حمل رؤوس نووية، وأصبحت تنطلق لمسافات بعيدة.